Оновили епідемічне зонування в Україні
На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 серпня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Вони впливають на карантинні правила у регіоні.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram
Деталі: Після опівночі 31 серпня почне діяти нове епідемічне зонування.
до червоної зони буде віднесено:
- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.
до помаранчевої зони:
- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
- місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
- міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
- місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
- місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області; місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський
райони Тернопільської області;
- місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
- Волочівський район Хмельницької області;
- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- Бобровицький район Чернігівської області.
до жовтої зони:
- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;
- місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
- міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
- місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
- Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
- Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;
- місто Київ.
Довідково: Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.
У зеленій зоні діють правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м.; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.
У жовтій зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.
Помаранчева зона – до згаданих обмежень додають припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв м і не більше 100 осіб.
Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.
Що передувало: За даними аналітики РНБО, яку отримала "Українська правда", епідемічна ситуація з COVID-19 погіршується у 18 регіонах України.