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Обновили эпидемическое зонирования в Украине

Четверг, 27 августа 2020, 18:01

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 27 августа утвердили новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. Они влияют на карантинные правила в регионе.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: После полуночи 31 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

в красную зону будут отнесены:

  • Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Беляевка и Измаил Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
  • города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

в оранжевую зону:

  • города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
  • город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области;
  • города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;
  • города Львов, Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;
  • город Черноморск, Белгородской, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области; город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;
  • Волочивський район Хмельницкой области;
  • город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

в желтую зону:

  • Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
  • город Владимиро-Волинсткий, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
  • города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
  • города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
  • город Ровно, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области;
  • город Киев.

 

Справка: Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

Что предшествовало: По данным аналитики СНБО, которую получила "Украинская правда", эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается в 18 регионах Украины.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкоронавирусэпидемиякарантин


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