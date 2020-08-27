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Україна запросила США долучитися до платформи з деокупації Криму

Четвер, 27 серпня 2020, 19:54
Україна запросила США долучитися до платформи з деокупації Криму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся із першим заступником Державного секретаря США Стівеном Біґеном і запропонував підтримати ініціативу долучення до Кримської платформи з деокупації.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: На зустрічі розглянули ситуацію на тимчасово окупованих Росією територіях сходу України та Криму.

Кулеба розповів співрозмовнику про процес створення Кримської платформи задля консолідації міжнародних зусиль з деокупації українського півострова та закликав США підтримати ініціативу та розглянути можливість долучення до неї.

Нагадаємо: У червні стало відомо, що Україна обговорить з міжнародними партнерами формат створення переговорної платформи щодо "неминучої деокупації Криму". 

Українська правда
Теми: УкраїнаСШАКрим
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