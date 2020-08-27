Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина пригласила США присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Четверг, 27 августа 2020, 19:54
Украина пригласила США присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с первым заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биґеном и предложил поддержать инициативу присоединения к Крымской платформе с деоккупации.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: На встрече рассмотрели ситуацию на временно оккупированных Россией территориях востока Украины и Крыма.

Кулеба рассказал собеседнику о процессе создания Крымской платформы для консолидации международных усилий по деоккупации украинского полуострова и призвал США поддержать инициативу и рассмотреть возможность присоединения к ней.

Напомним: В июне стало известно, что Украина обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по "неизбежной деоккупации Крыма".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаСШАКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Украина
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: