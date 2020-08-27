Украина пригласила США присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с первым заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биґеном и предложил поддержать инициативу присоединения к Крымской платформе с деоккупации.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: На встрече рассмотрели ситуацию на временно оккупированных Россией территориях востока Украины и Крыма.

Кулеба рассказал собеседнику о процессе создания Крымской платформы для консолидации международных усилий по деоккупации украинского полуострова и призвал США поддержать инициативу и рассмотреть возможность присоединения к ней.

Напомним: В июне стало известно, что Украина обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по "неизбежной деоккупации Крыма".