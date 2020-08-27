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Кабмин решил закрыть границу для иностранцев уже с полуночи

Четверг, 27 августа 2020, 20:20
Кабмин решил закрыть границу для иностранцев уже с полуночи

На внеочередном заседании Кабинета министров приняли решение в месяц запретить въезд иностранцам уже с полночи 28 августа.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграмм

Прямая речь: "Только что состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00.00 28 августа".

Детали: Ограничения будут действовать до 28 сентября. Постановление обнародовали на официальном сайте.

Также расширен перечень тех, для кого будут делать исключения, а именно пускать в Украину будут тех, кто:

  • являются родственниками первой линии;
  • имеют разрешение на работу в Украине;
  • направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • прибывающих в Украину с целью обучения;
  • проходят военную службу на территории Украины;
  • постоянно или временно проживают на территории Украины;
  • признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
  • являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
  • являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел;
  • являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;
  • являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
  • прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;
  • технических специалистов, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации
  • прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
 

Относительно граждан Беларуси ранее в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснял буквально следующее: те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам. Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, которые находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы.

Что предшествовало: Кабинет министров на заседании 26 августа принял решение закрыть почти до конца сентября границы для иностранных граждан. Планировалось, что это произойдет 29 августа. Соответствующее постановление правительства не было обнародовано в четверг.

Эксперты ОО "Европа без барьеров" призвали правительство отказаться от запрета на въезд иностранцев из стран, где количество случаев коронавируса на 100 тысяч населения меньше, чем в Украине.

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Украинская правда

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Темы: граница
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