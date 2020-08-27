Кабмин решил закрыть границу для иностранцев уже с полуночи

На внеочередном заседании Кабинета министров приняли решение в месяц запретить въезд иностранцам уже с полночи 28 августа.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграмм

Прямая речь: "Только что состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00.00 28 августа".

Детали: Ограничения будут действовать до 28 сентября. Постановление обнародовали на официальном сайте.

Также расширен перечень тех, для кого будут делать исключения, а именно пускать в Украину будут тех, кто:

являются родственниками первой линии;

имеют разрешение на работу в Украине;

направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывающих в Украину с целью обучения;

проходят военную службу на территории Украины;

постоянно или временно проживают на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел;

являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

технических специалистов, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Относительно граждан Беларуси ранее в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснял буквально следующее: те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам. Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, которые находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы.

Что предшествовало: Кабинет министров на заседании 26 августа принял решение закрыть почти до конца сентября границы для иностранных граждан. Планировалось, что это произойдет 29 августа. Соответствующее постановление правительства не было обнародовано в четверг.

Эксперты ОО "Европа без барьеров" призвали правительство отказаться от запрета на въезд иностранцев из стран, где количество случаев коронавируса на 100 тысяч населения меньше, чем в Украине.

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