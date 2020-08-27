Людей, які обстріляли автобус на Харківщині, вже впіймали

Поліція у Красноградському районі Харківської області затримала нападників на мікроавтобус з нібито активістами.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков, його заступник Антон Геращенко, поліція Харківщини

Деталі: Поліція встановила, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем "Міцубісі" заблокували рух мікроавтобуса "Мерседес", у якому перебували представники ГО "За життя", та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля "Міцусібі" вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли.

Внаслідок пострілів двоє отримали поранення. Розшук зловмисників здійснювали за спеціальною поліцейською операцією "Сирена".

Пряма мова Авакова: "Зайчики" в ряд - затримані з м'язами та без мізків, які стріляли в таких самих, що їхали з політичних гастролей. Ніхто не загинув, легкі поранення, але кожного учасника цих провокацій чекає жорстка реакція".

Пряма мова Геращенка: "Інформація про загибель когось учасників протистояння не відповідає дійсності.

Політичним партіям, і взагалі кому б то не було, Конституцією України, заборонено мати будь-які силові формування. Право на законне застосування сили є тільки у держави. Національна поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від якої б політичної сили вони не виходили - правих, лівих, червоних або блакитних.

Всі особи, винні в застосуванні насильства, будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності".

Сегодня на трассе Харьков- Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В... Опубліковано Антоном Геращенком Четвер, 27 серпня 2020 р.

Передісторія: Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.

Кива запевняв, що були загиблі, а декілька людей викрадені.