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Людей, которые обстреляли автобус в Харьковской области, уже поймали

Четверг, 27 августа 2020, 21:25
фото: мвд

Полиция в Красноградском районе Харьковской области задержала нападавших на микроавтобус с якобы активистами.

Источник: глава МВД Арсен Аваков, его заместитель Антон Геращенко, полиция Харьковщины

Детали: Полиция установила, что вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители ОО "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля "Мицусиби" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись.

Вследствие выстрелов двое получили ранения. Розыск злоумышленников осуществляли по специальной полицейской операцией "Сирена".

Прямая речь Авакова: "Зайки" в ряд - задержаны с мышцами и без мозгов, которые стреляли в тех же, что ехали по политическим гастролям. Никто не погиб, легкие ранения, но каждого участника этих провокаций ждет жесткая реакция".

Прямая речь Геращенко: "Информация о гибели кого-то из участников противостояния не соответствует действительности.

Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не выходили - правых, левых, красных или голубых.

Все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности".

Предыстория: Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.

Кива уверял, что были погибшие, а несколько человек похищены.

Украинская правда
Темы: полицияАваковХарьковская область


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