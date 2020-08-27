Кива повідомив, що автобус з його людьми розстріляли на трасі під Харковом
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.
Джерело: Кива у Facebook, "Суспільне", "Національний корпус"
Деталі: Першим повідомив про стрілянину Кива. Нардеп виклав у соцмережах фото розстріляного автобусу. Він запевняє, що є загиблі, а декілька людей викрадені.
Представник ОПЗЖ заявив, що автобус обстріляли з автоматичної зброї представники "Азов" та "Нацкорпусу".
Інформацію про стрілянину виданню підтвердила речниця поліції області Олена Бараник. Чи є поранені та загиблі вона не повідомила.
Директор обласного Центру екстренної меддопомоги Віктор Забашта повідомив журналістам, що до лікарні невідкладної допомоги медики забрали трьох чоловіків. Вони отримали забої, є травми від гумових куль та бейсбольних бит.
Upd. На слова нардепа відреагували у Національному корпусі.
Дослівно: "Політична партія "Національний корпус", так само як і полк "Азов", який зараз виконує бойові завдання на фронті, не причетні до побиття титушок Іллі Киви на трасі Київ-Харків.
Ми закликаємо правоохоронні органи негайно затримати Іллю Киву та розслідувати його причетність до організації терористичного акту на трасі Київ-Харків".
Нагадаємо: У червні повідомлялося, що на Рівнинщину на зустріч із виборцями приїхав Кива із представленням своєї організації "Патріоти – За життя".