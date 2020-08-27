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Кива повідомив, що автобус з його людьми розстріляли на трасі під Харковом

Четвер, 27 серпня 2020, 20:15
Кива повідомив, що автобус з його людьми розстріляли на трасі під Харковом
фото: Кива в facebook

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.

Джерело: Кива у Facebook, "Суспільне", "Національний корпус"

Деталі: Першим повідомив про стрілянину Кива. Нардеп виклав у соцмережах фото розстріляного автобусу. Він запевняє, що є загиблі, а декілька людей викрадені.

Представник ОПЗЖ заявив, що автобус обстріляли з автоматичної зброї представники "Азов" та "Нацкорпусу".

Інформацію про стрілянину виданню підтвердила речниця поліції області Олена Бараник. Чи є поранені та загиблі вона не повідомила.

Директор обласного Центру екстренної меддопомоги Віктор Забашта повідомив журналістам, що до лікарні невідкладної допомоги медики забрали трьох чоловіків. Вони отримали забої, є травми від гумових куль та бейсбольних бит.

Upd. На слова нардепа відреагували у Національному корпусі.

Дослівно: "Політична партія "Національний корпус", так само як і полк "Азов", який зараз виконує бойові завдання на фронті, не причетні до побиття титушок Іллі Киви на трасі Київ-Харків.

Ми закликаємо правоохоронні органи негайно затримати Іллю Киву та розслідувати його причетність до організації терористичного акту на трасі Київ-Харків".

Нагадаємо: У червні повідомлялося, що на Рівнинщину на зустріч із виборцями приїхав Кива із представленням своєї організації "Патріоти – За життя".

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖХарків
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