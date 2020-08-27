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Кива повідомив, що автобус з його людьми розстріляли на трасі під Харковом

Четвер, 27 серпня 2020, 20:15

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.

Джерело: Кива у Facebook, "Суспільне"

Деталі: Першим повідомив про стрілянину Кива. Нардеп виклав у соцмережах фото розстріляного автобусу. Він запевняє, що є загиблі, а декілька людей викрадені.

Інформацію про стрілянину виданню підтвердила речниця поліції області Олена Бараник. Чи є поранені та загиблі вона не повідомила.

Директор обласного Центру екстренної меддопомоги Віктор Забашта повідомив журналістам, що до лікарні невідкладної допомоги медики забрали трьох чоловіків. Вони отримали забої, є травми від гумових куль та бейсбольних бит.

Нагадаємо: У червні повідомлялося, що на Рівнинщину на зустріч із виборцями приїхав Кива із представленням своєї організації "Патріоти – За життя".

Теми: ОПЗЖХарків


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