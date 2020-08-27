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У Мінську затримали майже 200 людей – правозахисники

Четвер, 27 серпня 2020, 22:10
фото: tut.by

У столиці Білорусі на акції протесту в четвер було затримано близько 180 осіб, повідомляють правозахисники.

Джерело: правозахисний центр "Весна", tut.by

Дослівно: "Тим часом кількість затриманих становить близько 180 осіб".

Деталі: Спочатку повідомлялося про затримання близько сотні людей. Правозахисники оприлюднили перелік з іменами затриманих демонстрантів.

Ввечері 27 числа люди зібралися на площі Незалежності у Мінську. Площу одразу взяли в оточення омонівці, з якого дають вийти лише дівчатам. Чоловіків не пропускають. На площі усі підземні переходи перекрили залізним парканом.

 

Видання tut.by повідомляє, з натовпу по одному спокійно виводять хлопців і ведуть в автозак. Решта стоять, силовики періодично перегруповуються. Під'їжджають нові автозаки.

Що було раніше: Увечері 27 серпня повідомлялося, що на площі Свободи в столиці Білорусі "для перевірки документів" затримали два десятки журналістів.

Теми: Білорусь


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