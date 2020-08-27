В Минске задержали около 200 человек – правозащитники
В столице Беларуси на акции протеста в четверг были задержаны около 180 человек, сообщают правозащитники.
Источник: правозащитный центр "Весна", tut.by
Дословно: "Между тем количество задержанных составляет около 180 человек".
Детали: Сначала сообщалось о задержании около сотни человек. Правозащитники обнародовали перечень с именами задержанных демонстрантов.
Вечером 27 числа люди собрались на площади Независимости в Минске. Площадь сразу взяли в окружение омоновцы, из которого дают выйти только девушкам. Мужчин не пропускают. На площади все подземные переходы перекрыли железным забором.
Издание tut.by сообщает из толпы по одному спокойно выводят ребят и ведут в автозак. Остальные стоят, силовики периодически перегруппировываются. Подъезжают новые автозаки.
Что было раньше: Вечером 27 августа сообщалось, что на площади Свободы в столице Беларуси "для проверки документов" задержали два десятка журналистов.