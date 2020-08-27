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В Минске задержали около 200 человек – правозащитники

Четверг, 27 августа 2020, 22:10

В столице Беларуси на акции протеста в четверг были задержаны около 180 человек, сообщают правозащитники.

Источник: правозащитный центр "Весна", tut.by

Дословно: "Между тем количество задержанных составляет около 180 человек".

Детали: Сначала сообщалось о задержании около сотни человек. Правозащитники обнародовали перечень с именами задержанных демонстрантов.

Вечером 27 числа люди собрались на площади Независимости в Минске. Площадь сразу взяли в окружение омоновцы, из которого дают выйти только девушкам. Мужчин не пропускают. На площади все подземные переходы перекрыли железным забором.

 

Издание tut.by сообщает из толпы по одному спокойно выводят ребят и ведут в автозак. Остальные стоят, силовики периодически перегруппировываются. Подъезжают новые автозаки.

Что было раньше: Вечером 27 августа сообщалось, что на площади Свободы в столице Беларуси "для проверки документов" задержали два десятка журналистов.

Темы: Беларусь


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