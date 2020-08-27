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У Мінську масово затримують представників ЗМІ

Четвер, 27 серпня 2020, 18:48
У Мінську масово затримують представників ЗМІ
фото: tut.by

На площі Свободи в столиці Білорусі "для перевірки документів" затримані два десятки журналістів.

Джерело: tut.by

Деталі: Співробітників ЗМІ затримали на площі Свободи в Мінську, потім повели в бус нібито для перевірки документів, однак повезли в Жовтневий РУВС столиці.

 

Тим часом на площі починають збиратися люди, їх близько двох десятків. Тут сьогодні запланована акція солідарності в зв'язку з вчорашнім інцидентом в Червоному костьолі.

Затримані журналісти TUT.BY Станіслав Шаршуков і Вадим Заміровський, а таже Уладзь Гридін ("Радіо Свобода"), Василь Федосенко (Reuters), фотограф Олександр Васюковіч, Надія Бужан ("Наша Нiва"), Діма Ловецкий (AP), Захар Щербаков та Сергій Сацюк (БелаПАН), Катерина Андрєєва і Максим Калитовський ( "Белсат"), Володимир Костін (Reuters), Сергій Бобильов (ТАРС).

Upd. МВС країни повідомило про затримання: "Журналісти доставлені (не затримані!) для перевірки документів, що підтверджують законність їх професійної діяльності".

У відомстві пообіцяли, що журналісти зареєстрованих ЗМІ, а також іноземні журналісти, акредитовані при Міністерстві закордонних справ, будуть відпущені.

Нагадаємо: Одному з затриманих на стихійних мітингах у Мінську, які проходили після президентських виборів, вдалося зафіксувати на відео, як білоруські силовики знущаються з демонстрантів у автозаку.

27 серпня У Мінську силовики розігнали акцію, а частину людей закрили у костелі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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