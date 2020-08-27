Поліція відкрила справу проти депутатів Чернівців за послаблення карантину

Національна поліція порушила кримінальне провадження проти депутатів міськради Чернівців, які ухвалили рішення про часткове скасування карантинних обмежень.

Джерело: Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Дослівно: "Оскільки такі дії депутатів міської ради можуть спричинити поширення захворювання та збільшити кількість людських жертв, за вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження".

Деталі: Депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення про часткове скасування карантинних обмежень на території Чернівців, яка через погіршення епідемічної ситуації визнана зоною з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Поліція запевняє, що рішення Чернівецької міської ради суперечить Конституції та іншим діючим нормативно-правовим актам. Справу відкрили за "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням".

Довідково: Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

Нагадаємо: 27 серпня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Чернівці у "червоній" зоні.