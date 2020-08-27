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Полиция открыла дело против депутатов Черновцов за ослабление карантина

Четверг, 27 августа 2020, 23:29
Полиция открыла дело против депутатов Черновцов за ослабление карантина

Национальная полиция возбудила уголовное производство против депутатов горсовета Черновцов, которые приняли решение о частичной отмене карантина.

Источник: отдел коммуникации полиции Черновицкой области

Дословно: "Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство".

Детали: Депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов, которая из-за ухудшения эпидемической ситуации признана зоной с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Полиция уверяет, что решение Черновицкого городского совета противоречит Конституции и другим действующим нормативно-правовым актам. Дело открыли за "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Справка: Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

Красная зона - это запрет работы общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

Напомним: 27 августа утвердили новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. Черновцы в "красной" зоне.

Украинская правда
Темы: Черновцыполициякоронавирускарантин
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