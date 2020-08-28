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Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business

П'ятниця, 28 серпня 2020, 04:19

Світовий банк вирішив тимчасово припинити публікацію рейтингу Doing Business через ряд порушень, яка стосуються змін у звітах Doing Business 2018 и Doing Business 2020.

Джерело: заява Світового банку 

Деталі: Зазначається, що вказані дані не відповідали методології, відповідно до якої і укладали рейтинг.

Саме тому буде проведений незалежний внутрішній аудит, який перевірить процес збору та аналізу даних для рейтингу. У випадку, якщо порушення знайдуться, дані щодо конкретних країн будуть виправлені. 

Публікація рейтингу відновиться після проведення аудиту. 

Довідково: Рейтинг Doing Business – індекс легкості ведення бізнесу. Складається Всесвітнім банком на основі річних даних конкретної країни для порівняння простоти підприємницької діяльності.

Нагадаємо: 

  • Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів. 
  • У 2019 році Україна займала 71 місце в рейтингу Doing Business. За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.
  • Кабмін очікує, що у 2021 році Україна у рейтингу Doing Business може піднятись щонайменше на 10 позицій.

Українська правда
Теми: економікаСвітовий банк


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