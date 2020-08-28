Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business

Світовий банк вирішив тимчасово припинити публікацію рейтингу Doing Business через ряд порушень, яка стосуються змін у звітах Doing Business 2018 и Doing Business 2020.

Джерело: заява Світового банку

Деталі: Зазначається, що вказані дані не відповідали методології, відповідно до якої і укладали рейтинг.

Саме тому буде проведений незалежний внутрішній аудит, який перевірить процес збору та аналізу даних для рейтингу. У випадку, якщо порушення знайдуться, дані щодо конкретних країн будуть виправлені.

Публікація рейтингу відновиться після проведення аудиту.

Довідково: Рейтинг Doing Business – індекс легкості ведення бізнесу. Складається Всесвітнім банком на основі річних даних конкретної країни для порівняння простоти підприємницької діяльності.

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