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Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Пятница, 28 августа 2020, 04:19
Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк решил временно прекратить публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений, которая касаются изменений в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020.

Источник: заявление Всемирного банка

Детали: Отмечается, что указанные данные не соответствовали методологии, согласно которой и составляли рейтинг.

Именно поэтому будет проведен независимый внутренний аудит, который проверит процесс сбора и анализа данных для рейтинга. В случае, если нарушения найдутся, данные по конкретным стран будут исправлены.

Публикация рейтинга восстановится после проведения аудита. 

Справка: Рейтинг Doing Business – индекс легкости ведения бизнеса. Составляется Всемирным банком на основе годовых данных конкретной страны для сравнения простоты предпринимательской деятельности.

Напомним:

  • Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.
  • В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.
  • Кабмин ожидает, что в 2021 году Украина в рейтинге Doing Business может подняться минимум на 10 позиций.

Украинская правда
Темы: экономикаВсемирный банк
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