Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк решил временно прекратить публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений, которая касаются изменений в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020.

Источник: заявление Всемирного банка

Детали: Отмечается, что указанные данные не соответствовали методологии, согласно которой и составляли рейтинг.

Именно поэтому будет проведен независимый внутренний аудит, который проверит процесс сбора и анализа данных для рейтинга. В случае, если нарушения найдутся, данные по конкретным стран будут исправлены.

Публикация рейтинга восстановится после проведения аудита.

Справка: Рейтинг Doing Business – индекс легкости ведения бизнеса. Составляется Всемирным банком на основе годовых данных конкретной страны для сравнения простоты предпринимательской деятельности.

