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Від коронавірусу вилікувались більше 17 млн хворих

П'ятниця, 28 серпня 2020, 05:23

Із зареєстрованих 24,6 мільйонів хворих на коронавірус вилікувались вже 17 мільйонів. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Померли від ускладнень захворювання 835 тисяч. Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків. 

За останню добу COVID-19 виявили у 271 тисячі. Зокрема в Індії захворіли майже 77 тисяч осіб, в США – 46 тисяч, у Бразилії – 42 тисячі, в Аргентині – 10 тисяч, у Колумбії – 9,7 тисяч, у Перу – 8,6 тисяч, у Франції – 6 тисяч. 

Цього ж дня померли 6032 хворих. 

 
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Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірус


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