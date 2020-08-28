Від коронавірусу вилікувались більше 17 млн хворих

Із зареєстрованих 24,6 мільйонів хворих на коронавірус вилікувались вже 17 мільйонів.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Померли від ускладнень захворювання 835 тисяч. Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків.

За останню добу COVID-19 виявили у 271 тисячі. Зокрема в Індії захворіли майже 77 тисяч осіб, в США – 46 тисяч, у Бразилії – 42 тисячі, в Аргентині – 10 тисяч, у Колумбії – 9,7 тисяч, у Перу – 8,6 тисяч, у Франції – 6 тисяч.

Цього ж дня померли 6032 хворих.

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