Від коронавірусу вилікувались більше 17 млн хворих
П'ятниця, 28 серпня 2020, 05:23
Із зареєстрованих 24,6 мільйонів хворих на коронавірус вилікувались вже 17 мільйонів.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Померли від ускладнень захворювання 835 тисяч. Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків.
За останню добу COVID-19 виявили у 271 тисячі. Зокрема в Індії захворіли майже 77 тисяч осіб, в США – 46 тисяч, у Бразилії – 42 тисячі, в Аргентині – 10 тисяч, у Колумбії – 9,7 тисяч, у Перу – 8,6 тисяч, у Франції – 6 тисяч.
Цього ж дня померли 6032 хворих.
Нагадаємо:
- 1 974 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за добу 26 серпня, при цьому померли від коронавірусу 49 хворих, а одужали 763 особи.
Українська правда