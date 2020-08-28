От коронавируса вылечились больше 17 млн больных
Пятница, 28 августа 2020, 05:23
Из зарегистрированных 24,6 миллионов больных коронавирусом вылечились уже 17 миллионов.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Умерли от осложнений заболевания 835 тысяч. Активными остаются 6,6 миллионов случаев.
За последние сутки COVID-19 обнаружили у 271 тысячи людей. В частности, в Индии заболели почти 77 тысяч человек, в США – 46 тысяч, в Бразилии – 42 тысячи, в Аргентине – 10 тысяч, в Колумбии – 9,7 тысяч, в Перу – 8,6 тысяч, во Франции – 6 тысяч.
В этот же день умерли 6032 больных.
Напомним:
- 1 974 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки 26 августа, при этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.
Украинская правда