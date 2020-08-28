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От коронавируса вылечились больше 17 млн больных

Пятница, 28 августа 2020, 05:23
От коронавируса вылечились больше 17 млн больных

Из зарегистрированных 24,6 миллионов больных коронавирусом вылечились уже 17 миллионов.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Умерли от осложнений заболевания 835 тысяч. Активными остаются 6,6 миллионов случаев.

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 271 тысячи людей. В частности, в Индии заболели почти 77 тысяч человек, в США – 46 тысяч, в Бразилии – 42 тысячи, в Аргентине – 10 тысяч, в Колумбии – 9,7 тысяч, в Перу – 8,6 тысяч, во Франции – 6 тысяч.

В этот же день умерли 6032 больных.

 
Снимок экрана

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус
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