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Антирекорд смертей від COVID в Україні і знову майже дві тисячі хворих

Четвер, 27 серпня 2020, 08:55

1 974 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за добу 26 серпня, при цьому померли від коронавірусу 49 хворих, а одужали 763 особи.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків за останню добу зафіксовано знову у Києві – 220, при цьому 4 хворих померли. У Київській області ще 94 нових випадки і 6 летальних.

У Харківській області 218 нових випадків і 5 летальних.

У Львівській області 203 нових випадки й 7 летальних.

В Одеській області, яка днем раніше була антилідером, за цю добу 185 нових випадки і 3 летальних.

В Івано-Франківській області – 164 нових випадки, 4 летальних.

У Чернівецькій області – 159 нових випадки й 5 летальних.

У Тернопільській області – 141 випадок, без жертв.

На Закарпатті – 82 нових випадки і 3 летальних.

 

Загалом за час пандемії в Україні було діагностовано 112 059 випадків коронавірусної хвороби нового типу, з них 2 403 виявилися летальними, а 54 217 хворих одужали.

Зараз борються з коронавірусом 55 439 жителів України.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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