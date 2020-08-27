Антирекорд смертей від COVID в Україні і знову майже дві тисячі хворих

1 974 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за добу 26 серпня, при цьому померли від коронавірусу 49 хворих, а одужали 763 особи.

Джерело: дані РНБО й МОЗ

Деталі: Найбільше нових випадків за останню добу зафіксовано знову у Києві – 220, при цьому 4 хворих померли. У Київській області ще 94 нових випадки і 6 летальних.

У Харківській області 218 нових випадків і 5 летальних.

У Львівській області 203 нових випадки й 7 летальних.

В Одеській області, яка днем раніше була антилідером, за цю добу 185 нових випадки і 3 летальних.

В Івано-Франківській області – 164 нових випадки, 4 летальних.

У Чернівецькій області – 159 нових випадки й 5 летальних.

У Тернопільській області – 141 випадок, без жертв.

На Закарпатті – 82 нових випадки і 3 летальних.

Загалом за час пандемії в Україні було діагностовано 112 059 випадків коронавірусної хвороби нового типу, з них 2 403 виявилися летальними, а 54 217 хворих одужали.

Зараз борються з коронавірусом 55 439 жителів України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу, що за останню добу було госпіталізовано 453 людини.

Також у середу було здійснено 41 294 тестування, з них 20 730 методом ПЛР і 20 564 методом ІФА.

Нагадаємо: Досі найбільша кількість виявлених хворих за добу була 21 серпня – 2 328, а найбільша кількість летальних випадків була зареєстрована за добу 19 серпня – 40 випадків. За добу 20 серпня було госпіталізовано 487 хворих.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.

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