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Найманці РФ 1 раз порушили "тишу" із гранатометів – ООС

П'ятниця, 28 серпня 2020, 07:32
Найманці РФ 1 раз порушили тишу із гранатометів – ООС

27 серпня російські окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів біля Авдіївки. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: " Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає".

Деталі: Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
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