Найманці РФ 1 раз порушили "тишу" із гранатометів – ООС
П'ятниця, 28 серпня 2020, 07:32
27 серпня російські окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів біля Авдіївки.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: " Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає".
Деталі: Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українська правда