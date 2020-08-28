Наемники РФ 1 раз нарушили "тишину" из гранатометов – ООС
Пятница, 28 августа 2020, 07:32
27 августа российские оккупанты совершили несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов возле Авдеевки.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Это огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет".
Детали: С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинская правда