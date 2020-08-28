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Наемники РФ 1 раз нарушили "тишину" из гранатометов – ООС

Пятница, 28 августа 2020, 07:32
Наемники РФ 1 раз нарушили тишину из гранатометов – ООС

27 августа российские оккупанты совершили несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов возле Авдеевки.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Это огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет".

Детали: С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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