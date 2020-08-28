Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Наемники РФ 1 раз нарушили "тишину" из гранатометов – ООС

Пятница, 28 августа 2020, 07:32

27 августа российские оккупанты совершили несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов возле Авдеевки.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Это огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет".

Детали: С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Контакты с Беларусью поставлены на паузу – Кулеба

Новости 27 августа: ОП и авторские права, Путин и силовики для Беларуси

Кабмин решил закрыть границу для иностранцев уже с полуночи

фотоКива сообщил, что автобус с его людьми расстреляли на трассе под Харьковом

Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси

фото, видео, обновленоВ Минске массово задерживают представителей СМИ

Все новости...
ООС
За минувшие сутки на Донбассе задокументировано одно нарушение режима "тишины"
Исполняется месяц, как молчит тяжелая артиллерия на Донбассе - штаб ООС
Два бойца подорвались на мине, сброшенной с беспилотника - штаб ООС
Последние новости
07:32
Наемники РФ 1 раз нарушили "тишину" из гранатометов – ООС
07:19
Трамп официально согласился второй раз сражаться за кресло президента
06:30
Фото, ВидеоНа Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
05:23
От коронавируса вылечились больше 17 млн больных
04:19
Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business
03:36
Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за COVID-19
03:01
Канада требует от Ирана детального расследования катастрофы самолета МАУ
02:14
ФотоПулеметы, мины и 23 тысячи патронов: СБУ нашла схрон оружия на Донетчине
01:31
Контакты с Беларусью поставлены на паузу – Кулеба
00:56
ФотоЧетыре человека госпитализированы в результате обстрела автобуса на Харьковщине – ОГПУ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!