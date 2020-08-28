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Верховний суд відправив за ґрати китайського шпигуна: крав ракетні технології

П'ятниця, 28 серпня 2020, 11:24
Верховний суд відправив за ґрати китайського шпигуна: крав ракетні технології
Колаж на основі фото СБУ

Верховний Суд України визнав справедливими рішення судів попередніх інстанцій стосовно громадянина КНР, якого було засуджено до 10 років позбавлення волі за шпигунську діяльність.

Джерело: Офіс генерального прокурора України

Дослівно: "В суді доведено, що професор Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії проводив шпигунську діяльність на Дніпропетровщині.

Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в галузі бойового ракетобудування з метою передачі до іноземної організації інформації, яка становить державну таємницю України"

Деталі: Верховний Суд погодився з доводами Офісу генпрокурора.

Раніше суд дав 10 років в’язниці громадянину Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє, якого контррозвідка Служби безпеки України викрила як шпигуна і затримала під час спроби отримання таємних розробок.

За даними правоохоронців, він, маючи ступінь доктора технічних наук, здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР та Україною і під час відряджень до України схиляв до співпраці групу українських науковців: намагався за гроші отримати матеріали таємних розробок у ракетно-космічній галузі.

Теми: шпигунствоКитайкосмостехнологіїсуд
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