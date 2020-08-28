Верховний суд відправив за ґрати китайського шпигуна: крав ракетні технології

Верховний Суд України визнав справедливими рішення судів попередніх інстанцій стосовно громадянина КНР, якого було засуджено до 10 років позбавлення волі за шпигунську діяльність.

Джерело: Офіс генерального прокурора України

Дослівно: "В суді доведено, що професор Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії проводив шпигунську діяльність на Дніпропетровщині.

Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в галузі бойового ракетобудування з метою передачі до іноземної організації інформації, яка становить державну таємницю України"

Деталі: Верховний Суд погодився з доводами Офісу генпрокурора.

Раніше суд дав 10 років в’язниці громадянину Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє, якого контррозвідка Служби безпеки України викрила як шпигуна і затримала під час спроби отримання таємних розробок.

За даними правоохоронців, він, маючи ступінь доктора технічних наук, здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР та Україною і під час відряджень до України схиляв до співпраці групу українських науковців: намагався за гроші отримати матеріали таємних розробок у ракетно-космічній галузі.