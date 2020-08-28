Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Верховный суд отправил за решетку китайского шпиона: воровал ракетные технологии

Пятница, 28 августа 2020, 11:24

Верховный Суд Украины признал справедливыми решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионскую деятельность.

Источник: Офис генерального прокурора Украины

Дословно: "В суде доказано, что профессор Сианского научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области.

Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи в иностранную организацию информации, которая составляет государственную тайну Украины"

Детали: Верховный Суд согласился с доводами Офиса генпрокурора.

Ранее суд дал 10 лет тюрьмы гражданину КНР Шу Юаньцзя, которого контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила как шпиона и задержала при попытке получения секретных разработок.

По данным правоохранителей, он, имея степень доктора технических наук, вел разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной и во время командировок в Украину склонял к сотрудничеству группу украинских ученых: пытался за деньги получить материалы тайных разработок в ракетно-космической отрасли.

Темы: шпионажКитайкосмостехнологиисуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНовые Санжары дубль 2: разгневанные жители Умани не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана

Коронавирус: Кабмин не рассматривает возможность повторного введения жесткого локдауна

Украина имеет новый антирекорд больных COVID, Киев – на первом месте

Контакты с Беларусью поставлены на паузу – Кулеба

Новости 27 августа: ОП и авторские права, Путин и силовики для Беларуси

Кабмин решил закрыть границу для иностранцев уже с полуночи

Все новости...
шпионаж
ФСБ заявляет, что задержала украинского шпиона в ракетных войсках РФ
Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала
В Норвегии поймали российского шпиона - полиция
Последние новости
12:18
"Центрэнерго" закрыло долги перед госшахтами, заплатив в августе более 600 миллионов
12:09
Американцы обнаружили российскую подлодку у берегов Аляски
12:03
"Чтобы видеть лучшее": Зеленский обновил главу Черкащины вслед за Кировоградщиной
11:50
Минздрав рекомендует школам проводить занятия на свежем воздухе
11:48
На фоне протестов Лукашенко устроил масштабные военные учения
11:39
Цифровой ИНН и шеринг документов: Федоров анонсировал новые услуги в "Дії"
11:24
Верховный суд отправил за решетку китайского шпиона: воровал ракетные технологии
11:23
Курс валют на 28 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:21
Погода в последние летние выходные порадует теплом
11:05
Сколько одноразовых масок понадобится ученику на один день – объясняет Минздрав
Все новости...