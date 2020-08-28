Верховный суд отправил за решетку китайского шпиона: воровал ракетные технологии

Верховный Суд Украины признал справедливыми решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионскую деятельность.

Источник: Офис генерального прокурора Украины

Дословно: "В суде доказано, что профессор Сианского научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области.

Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи в иностранную организацию информации, которая составляет государственную тайну Украины"

Детали: Верховный Суд согласился с доводами Офиса генпрокурора.

Ранее суд дал 10 лет тюрьмы гражданину КНР Шу Юаньцзя, которого контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила как шпиона и задержала при попытке получения секретных разработок.

По данным правоохранителей, он, имея степень доктора технических наук, вел разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной и во время командировок в Украину склонял к сотрудничеству группу украинских ученых: пытался за деньги получить материалы тайных разработок в ракетно-космической отрасли.