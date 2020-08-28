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На тлі протестів Лукашенко влаштував масштабні навчання з танками і літаками

П'ятниця, 28 серпня 2020, 11:48
На тлі протестів Лукашенко влаштував масштабні навчання з танками і літаками

У Білорусі з 28 по 31 серпня проводяться комплексні тактичні військові навчання на Гродненському напрямку поблизу кордону з Литвою..

Джерело: Міноборони РБ

Деталі: Місцевих жителів попереджають, що в ході навчання сплановано переміщення великої кількості військової техніки, що може ускладнити рух дорогами загального призначення.

До складу зведеного угруповання включено механізовані, танкові, парашутно-десантної, артилерійські, інженерні підрозділи, а також розрахунки безпілотних авіаційних комплексів і радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо: На тлі протестів проти фальсифікованих виборів глави держави, які вже три тижні тривають у Білорусі, Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі привів основні частини Збройних Сил країни в повну бойову готовність.

Українська правда

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Теми: Білорусь
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