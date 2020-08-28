На фоне протестов Лукашенко устроил масштабные военные учения

В Беларуси с 28 по 31 августа проводится комплексное тактическое военное учение на Гродненском направлении вблизи границы с Литвой.

Источник: Минобороны РБ

Детали: Местных жителей предупреждают, что в ходе учения спланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения.

В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Напомним: На фоне протестов против фальсифицированных выборов главы государства, которые уже три недели продолжаются в Беларуси, Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси привел основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность.