Кличко озвучив "амбітний план": обіцяє вивести Київ у топ-100 міст світу

Міський голова Києва Віталій Кличко, який планує знову балотуватися у мери, представив програму своєї команди щодо того, як розвивати Київ, аби українська столиця вже через 5 років увійшла до сотні найкращих міст світу.

Джерело: Кличко під час онлайн-конференції "Яким ми бачимо Київ", офіційний портал Києва

Деталі: За словами чинного мера, Київ має стати зеленим містом – як, наприклад, Відень; культурним і туристичним містом – як Рим; зручним для мешканців – як Копенгаген; романтичним – як Париж; бізнес у столиці має бути розвинутим, як в Лондоні.

Для цього міська влада працюватиме у таких ключових напрямках розвитку: транспортна система, соціальна інфраструктура, реновація застарілої забудови та екологія.

Пряма мова Кличка: "Тенденція така, що майбутнє – не за супердержавами чи об’єднаннями країн, а за мегаполісами. Більше 4 мільярдів людей живуть сьогодні у великих мегаполісах і маленьких містах. Через 25 років у містах, за прогнозами, будуть жити вже 7 мільярдів людей. Мегаполіси стануть в авангарді розвитку. Вони будуть магнітами, що притягують найкращі таланти і найбільші ресурси.

Саме тому ми з командою тривалий час розробляємо амбітний план: як Києву через 5 років увійти до ТОП-100 міст світу. Це – чітка покрокова програма, фундамент для реалізації якої ми закладали попередніх 6 років! (…)

Київ стане комфортним мегаполісом – і для проживання, і для роботи, і для відпочинку його мешканців. Я жив у багатьох містах світу. Я бачив їхні сильні і слабкі сторони. Мало кому вдалося створити ідеальне місто. Але ми прагнемо цього!".

Деталі: За словами Кличка, "транспортна система має функціонувати за принципом: "через все місто – за одну годину".

Кличко обіцяє завершити будівництво двох нових станцій метро на Виноградар до кінця 2021 року, добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і після його запуску розпочати будівництво 5 станцій лінії метрополітену на Троєщину, оновити інші мости через Дніпро, продовжити будівництво транспортних розв’язок, паркінгів, велодоріжок.

За словами мера, новобудови надалі будуть планувати одразу з дитсадками, школами, об’єктами соціальної інфраструктури, скверам й парковками. На місці "хрущовок" мають з’явитися комфортні житлові комплекси, а на місці промзон – інноваційні, технологічні і бізнес-парки, мистецькі комплекси.

Кличко обіцяє дбати про екологію: завершити реконструкцію Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, реконструкцію Бортницької станції аерації, впроваджувати відновлювальні джерела енергії й сонячні батареї, робити будівлі енергоефективними, дбати про парки й сквери.

Пряма мова Кличка: "Ми плануємо створити в столиці парк розваг і відпочинку для дітей і дорослих – український Діснейленд – на території Гідропарку. Амбітно? Так! І ми це зробимо!

Для збереження історичної спадщини столиці ми заборонимо висотне будівництво у центральній частині міста. Будемо реставрувати пам’ятки культурної спадщини. У нас, справді, амбітні плани.

Ми хочемо перенести частину адміністративних установ із будівель в центрі Києва і розвивати адміністративно-діловий центр на території промзони на Теличці. Це розвантажить місто і дасть новий поштовх до його розвитку".

Довідка: У 2019 році в рейтингу найкомфортніших міст на Землі (The Global Liveability Index), який укладає "The Economist", Київ посів 117 позицію зі 140, але увійшов до четвірки міст із найкращим прогресом за останні 5 років. Рейтинг враховує: стабільність, охорону здоров’я, культуру й довкілля, освіту, інфраструктуру.

При цьому Київ увійшов у топ-100 у рейтингу найбільш технологічних міст світу The Smart City Index 2019.

У рейтингу найбільш дорогих міст Київ у березні 2020 року піднявся до 86-го місця серед 130 міст.

А у квітні 2020 року українська столиця била рекорди за забрудненим повітрям.