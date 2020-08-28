Кличко озвучил "амбициозный план": обещает вывести Киев в топ-100 городов мира

Городской глава Киева Виталий Кличко, который планирует снова баллотироваться в мэры, представил программу своей команды о том, как развивать Киев, чтобы украинская столица уже через 5 лет вошла в сотню лучших городов мира.

Источник: Кличко во время онлайн-конференции "Каким мы видим Киев", официальный портал Киева и сайт Кличко

Детали: По словам действующего мэра, Киев должен стать зеленым городом – как, например, Вена; культурным и туристическим городом – как Рим; удобным для жителей – как Копенгаген; романтическим – как Париж; бизнес в столице должно быть развитым, как в Лондоне.

Для этого городские власти будут работать в таких ключевых направлениях развития: транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология.

Прямая речь Кличко: "Тенденция такова, что будущее – не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов людей живут сегодня в крупных мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 миллиардов людей. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающих лучшие таланты и крупнейшие ресурсы.

Именно поэтому мы с командой длительное время разрабатываем амбициозный план: как Киеву через 5 лет войти в ТОП-100 городов мира. Это – четкая пошаговая программа, фундамент для реализации которой мы закладывали предыдущих 6 лет! (...)

Киев станет комфортным мегаполисом – и для проживания, и для работы, и для отдыха его жителей. Я жил во многих городах мира. Я видел их сильные и слабые стороны. Мало кому удалось создать идеальный город. Но мы хотим этого!".

Детали: По словам Кличко, "транспортная система должна функционировать по принципу: "через весь город – за один час".

Кличко обещает завершить строительство двух новых станций метро на Виноградарь к концу 2021 года, достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и после его запуска начать строительство 5 станций линии метрополитена на Троещину, обновить другие мосты через Днепр, продолжить строительство транспортных развязок, паркингов, велодорожек.

По словам мэра, новостройки в дальнейшем будут планировать сразу с детсадами, школами, объектами социальной инфраструктуры, скверам и парковками. На месте "хрущевок" должны появиться комфортные жилые комплексы, а на месте промзон – инновационные, технологические и бизнес-парки, арт-комплексы.

Кличко обещает заботиться об экологии: завершить реконструкцию Днепровской и Деснянской водопроводных станций, реконструкцию Бортнической станции аэрации, внедрять возобновляемые источники энергии и солнечные батареи, делать здания энергоэффективными, заботиться о парках и скверах.

Прямая речь Кличко: "Мы планируем создать в столице парк развлечений и отдыха для детей и взрослых – украинский Диснейленд – на территории Гидропарка. Амбициозно? Да! И мы это сделаем!

Для сохранения исторического наследия столицы мы запретим высотное строительство в центральной части города. Будем реставрировать памятники культурного наследия. У нас, действительно, амбициозные планы.

Мы хотим перенести часть административных учреждений из зданий в центре Киева и развивать административно-деловой центр на территории промзоны на Теличке. Это разгрузит город и даст новый толчок к его развитию".

Справка: В 2019 году в рейтинге самых комфортных городов на Земле (The Global Liveability Index), который составляет "The Economist", Киев занял 117 позицию из 140, но вошел в четверку городов с наилучшим прогрессом за последние 5 лет. Рейтинг учитывает: стабильность, здравоохранение, культуру и окружающую среду, образование, инфраструктуру.

При этом Киев вошел в топ-100 в рейтинге самых технологичных городов мира The Smart City Index 2019.

В рейтинге самых дорогих городов Киев в марте 2020 года поднялся до 86-е место среди 130 городов.

А в апреле 2020 года украинская столица била рекорды по загрязненности воздуха.