Білоруси скаржаться, що преференції не працюють: на кордоні завернули групу громадян

В Одеському міжнародному аеропорту групі білоруських громадян, які напередодні вилетіли з Мінська відмовили у перетині українського кордону.

Джерело: "Радыё Свабода"

Дослівно Одеський прикордонний загін: "Білоруським громадянам було відмовлено у перетині державного кордону у зв'язку з рішенням Кабінету Міністрів України про заборону іноземців з 00.00 28 серпня до 00.00 28 вересня. Білорусам не забороняли відвідувати Україну. Вони найближчим часом повернуться в Білорусь".

Деталі: Одна з пасажирів білоруського рейсу Вероніка сказала "Свабоді", що всі громадяни Білорусі, а їх близько 8, отримали постанову про заборону відвідування України (в ДПСУ "Українській правді" уточнили, що білорусам вручено повідомлення про відмову у в'їзді -ред).

Водночас вранці 28 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що білоруси, які намагаються уникнути кризи в своїй країні, зможуть скористатися пільговим режимом при перетині кордону на українському напрямку.

В свою чергу прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко уточнив, що рішення уряду про закриття кордону 28 серпня не передбачає окремих механізмів для білоруських громадян.

За його словами, громадяни Білорусі, які зазнали тиску та переслідувань під час масових акцій протесту, повинні заявити про це на прикордонному пункті пропуску на території України, а питання про їх допуск на українську територію буде розглянуто в подальшому.

Пряма мова Кулеби: "Хочу наголосити, що громадяни Білорусі, які будуть прагнути в’їхати на територію України, намагаючись уникнути тієї кризи, яка розгортається в сусідній, дружній нам країні, користуватимуться преференційним режимом, і Державна прикордонна служба розглядатиме їхні запити і надаватиме дозволи на в’їзд"

Пряма мова Демченка: "У разі гуманітарних підстав, голова Державної прикордонної служби може затвердити окреме рішення. У резолюції немає окремої категорії про білоруських громадян, але є перелік винятків, якими вони можуть скористатися.

Якщо говорити про преференції, українські прикордонники зі свого боку не перешкоджатимуть білоруським громадянам перетинати кордон. Але слід розуміти, що окремої категорії громадян Білорусі не встановлено​​".

Нагадаємо: Через поширення коронавірусної епідемії український уряд вирішив закрити кордон з 00.00 28 серпня, встановивши перелік громадян, для яких робитимуть винятки.