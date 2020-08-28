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Белорусы жалуются, что преференции не работают: на границе завернули группу граждан

Пятница, 28 августа 2020, 15:17
Белорусы жалуются, что преференции не работают: на границе завернули группу граждан

В Одесском международном аэропорту группе белорусских граждан, которые накануне вылетели из Минска отказали в пересечении украинской границы.

Источник: "Радыё Свабода"

Дословно Одесский погранотряд: "Белорусским гражданам было отказано в пересечении государственной границы в связи с решением Кабинета министров Украины о запрете иностранцев с 00.00 28 августа до 00.00 28 сентября. Белорусам не запрещали посещать Украину. Они в ближайшее время вернутся в Беларусь".

Детали: Одна из пассажиров белорусского рейса Вероника сказала "Свабоде", что все граждане Беларуси, а их около 8 получили постановление о запрете посещения Украины (в ГПСУ "Украинской правде" уточнили, что белорусам вручено уведомление об отказе во въезде -ред).

В то же время утром 28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусы, которые пытаются избежать кризиса в своей стране, смогут воспользоваться льготным режимом при пересечении границы на украинском направлении.

В свою очередь пресс-секретар Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко уточнил, что решение правительства о закрытии границы 28 августа не будут предусматривает отдельных механизмов для белорусских граждан.

По его словам, граждане Беларуси, которые подверглись давлению и преследованиям во время массовых акций протеста, должны заявить об этом на пограничном пункте пропуска на территории Украины, а вопрос об их допуске на украинскую территорию будет рассмотрен в дальнейшем.

Прямая речь Кулебы: "Хочу подчеркнуть, что граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружеской нам стране, будут пользоваться преференциями, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и предоставлять разрешения на въезд".

Прямая речь Демченко: "В случае гуманитарных оснований, председатель Государственной пограничной службы может принять отдельное решение. В резолюции нет отдельной категории о белорусских гражданах, но есть перечень исключений, которыми они могут воспользоваться.

Если говорить о преференциях, украинские пограничники со своей стороны не будут препятствовать белорусским гражданам пересекать границу. Но следует понимать, что отдельной категории граждан Беларуси не установлено".

Напомним: Из-за распространения коронавирусной эпидемии украинское правительство решило закрыть границу с 00.00 28 августа, установив перечень граждан, для которых будут делать исключения.

Темы: границаКабинет министровкарантинБеларусь
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