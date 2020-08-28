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Пристайко анонсував "значний контракт на летальну зброю" з Британією

П'ятниця, 28 серпня 2020, 15:41

Україна розраховує найближчим часом  отримати реальну військову допомогу від Британії, в тому числі значний контракт на летальну зброю.

Про це майбутній посол України в Британії Вадим Пристайко сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Британський трек – унікальний. Він зараз стає дедалі важливішим, і не тільки для України. Це також наш дуже важливий безпековий партнер, від якого, я сподіваюсь, найближчим часом ми зможемо отримати реальну військову допомогу, сприяння в розвитку Збройних сил" - розповів Пристайко.

"В тому числі йдеться про значний контракт на летальну зброю – не тільки придбання, а й виробництво в Україні, локалізацію" - уточнив він.

Дипломат зазначив, що питання локалізації – це позиція нашого уряду, і, за його словами, вона справедлива.

Як повідомлялося, Британія очолить багатонаціональну морську навчальну ініціативу для ВМС України для покращення їх здатності протистояти загрозам у Чорному морі.

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Європейська правда

Теми: БританіязброяПристайко


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