Німецькі лікарі розповіли про поточний стан Навального

Лікарі повідомили, що стан російського опозиціонера Олексія Навального залишається важким, але симптоми холінергічного кризу, викликані речовиною, якою його отруїли, зменшуються.

Джерело: клініка Charite

Дослівно: "Симптоми холінергічного кризу, викликаного інгібіторами холінестерази, зменшуються.

Пацієнт як і раніше знаходиться в реанімації в штучній комі і знаходиться на ШВЛ. Стан його здоров'я залишається важким, без будь-якої серйозної небезпеки для його життя".

Деталі: Водночас, медики не дають прогнозів щодо довгострокових наслідків отруєння.

Навальний з минулих вихідних перебуває на лікуванні в Берлінському університеті "Charite".

Повідомляється, що його стан стабільний.

Лікарі підтримують тісний контакт з його дружиною.

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