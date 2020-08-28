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Німецькі лікарі розповіли про поточний стан Навального

П'ятниця, 28 серпня 2020, 16:12
Німецькі лікарі розповіли про поточний стан Навального

Лікарі повідомили, що стан російського опозиціонера Олексія Навального залишається важким, але симптоми холінергічного кризу, викликані речовиною, якою його отруїли, зменшуються.

Джерело: клініка Charite

Дослівно: "Симптоми холінергічного кризу, викликаного інгібіторами холінестерази, зменшуються.

Пацієнт як і раніше знаходиться в реанімації в штучній комі і знаходиться на ШВЛ. Стан його здоров'я залишається важким, без будь-якої серйозної небезпеки для його життя".

Деталі: Водночас, медики не дають прогнозів щодо довгострокових наслідків отруєння.

Навальний з минулих вихідних перебуває на лікуванні в Берлінському університеті "Charite".

Повідомляється, що його стан стабільний.

Лікарі підтримують тісний контакт з його дружиною.

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Передісторія:

  • 20 серпня 2020 року російський опозиціонер Навальний летів до Москви з Томська, коли в салоні літака йому стало зле. Борт екстрено сів в Омську, політика госпіталізували у важкому стані з отруєнням. Соратники вважають, що його отруїли отрутою в чаї.
  • Навальний опинився у комі на апараті ШВЛ. Лікарі РФ заявляли, що він "нетранспортабельний", але за пару днів усе ж відпустили його на лікування до ФРН. 
  • Берлінська клініка повідомила про результати клінічних досліджень – політика отруїли. Його отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина поки невідома.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосіяНімеччинамедицина
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