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Немецкие врачи рассказали о текущем состоянии Навального

Пятница, 28 августа 2020, 16:12
Немецкие врачи рассказали о текущем состоянии Навального

Врачи сообщили, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального остается тяжелым, но симптомы холинергического криза, вызванные веществом, которым его отравили, уменьшаются.

Источник: клиника Charite

Дословно: "Симптомы холинергического криза, вызванного ингибиторами холинэстеразы, уменьшаются.

Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и находится на ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни".

Детали: В то же время, медики не дают прогнозов по долгосрочным последствиям отравления.

Навальный с прошлых выходных проходит лечение в Берлинском университете "Charite".

Сообщается, что его состояние стабильное.

Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с его женой.

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Предыстория:

  • 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо. Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае.
  • Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Врачи РФ заявляли, что он "нетранспортабелен", но спустя пару дней все же отпустили его на лечение в ФРГ.
  • Берлинская клиника сообщила о результатах клинических исследований – политика отравили. Его отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно.

Украинская правда

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Темы: НавальныйРосcияГерманиямедицина
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