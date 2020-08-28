Немецкие врачи рассказали о текущем состоянии Навального
Врачи сообщили, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального остается тяжелым, но симптомы холинергического криза, вызванные веществом, которым его отравили, уменьшаются.
Источник: клиника Charite
Дословно: "Симптомы холинергического криза, вызванного ингибиторами холинэстеразы, уменьшаются.
Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и находится на ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни".
Детали: В то же время, медики не дают прогнозов по долгосрочным последствиям отравления.
Навальный с прошлых выходных проходит лечение в Берлинском университете "Charite".
Сообщается, что его состояние стабильное.
Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с его женой.
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Предыстория:
- 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо. Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае.
- Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Врачи РФ заявляли, что он "нетранспортабелен", но спустя пару дней все же отпустили его на лечение в ФРГ.
- Берлинская клиника сообщила о результатах клинических исследований – политика отравили. Его отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно.