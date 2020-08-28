Немецкие врачи рассказали о текущем состоянии Навального

Врачи сообщили, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального остается тяжелым, но симптомы холинергического криза, вызванные веществом, которым его отравили, уменьшаются.

Источник: клиника Charite

Дословно: "Симптомы холинергического криза, вызванного ингибиторами холинэстеразы, уменьшаются.

Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и находится на ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни".

Детали: В то же время, медики не дают прогнозов по долгосрочным последствиям отравления.

Навальный с прошлых выходных проходит лечение в Берлинском университете "Charite".

Сообщается, что его состояние стабильное.

Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с его женой.

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