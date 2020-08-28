В уряді готують пом'якшення заборони на в'їзд іноземців

Державне агентство розвитку туризму запропонує уряду переглянути постанову про заборону на в'їзд в Україну для іноземців та дозволити в'їзд туристам з країн "зеленої зони".

Джерело: ДАРТ у Facebook

Деталі: Про це представники агенції поінформували учасників акції протесту проти закриття в’їзду для іноземців до України на місяць, яку туристична спільнота провела під стінами Кабінету міністрів.

Зазначається, що агенція спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України розробляє проєкт постанови. Зокрема, пропонується дозволити в’їзд до України іноземним громадянам із країн "зеленої" зони, що прибувають з туристичною метою.

Зміни обіцяють винести на найближче засідання уряду.

Нагадаємо: З мотивацією запобігти поширенню коронавірусної епідемії український уряд вирішив закрити кордон для іноземців з 00.00 28 серпня, встановивши перелік громадян, для яких робитимуть винятки.