Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В правительстве готовят смягчение запрета на въезд иностранцев

Пятница, 28 августа 2020, 16:44

Государственное агентство развития туризма предложит правительству пересмотреть постановление о запрете на въезд в Украину для иностранцев и разрешить въезд туристам из стран "зеленой зоны".

Источник: ГАРТ в Facebook

Детали: Об этом представители агентства проинформировали участников акции протеста против закрытия въезда для иностранцев в Украину на месяц, которую туристическое сообщество провело под стенами Кабинета министров.

Отмечается, что агентство совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает проект постановления. В частности, предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой" зоны, прибывающих с туристической целью.

Изменения обещают вынести на ближайшее заседание правительства.

Темы: границакарантинкоронавирусКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пристайко анонсировал "крупный контракт на летальное оружие" с Британией

Для украинцев закрыли популярную курортную страну

Лукашенко пригрозил Польше и Литве: Мы им покажем, что такое санкции

Кличко о коронавирусе в столице: Таких ужасных цифр у нас никогда не было

видеоНовые Санжары дубль 2: разгневанные жители Умани не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана

Коронавирус: Кабмин не рассматривает возможность повторного введения жесткого локдауна

Все новости...
граница
Десятки хасидов завернули на границе с Украиной
МАУ отменила множество авиарейсов из-за запрета на въезд для иностранцев
Белорусы жалуются, что преференции не работают: на границе завернули группу граждан
Последние новости
16:47
Приватизация коммунальных предприятий может принести 12 миллиардов - исследование
16:44
Гостуризма предложит Кабмину пускать туристов из стран "зеленой зоны"
16:27
Райффайзен банк Аваль запустил приложение для бизнес-операций "ФОПов"
16:12
Немецкие врачи рассказали о текущем состоянии Навального
16:11
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о военной помощи от РФ
15:45
Саакашвили в Грузии уже хотят выдвинуть на премьера
15:43
В двух футбольных клубах вспышка коронавируса
15:41
Пристайко анонсировал "крупный контракт на летальное оружие" с Британией
15:41
Десятки хасидов завернули на границе с Украиной
15:25
МАУ отменила множество авиарейсов из-за запрета на въезд для иностранцев
Все новости...