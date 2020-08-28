В правительстве готовят смягчение запрета на въезд иностранцев

Государственное агентство развития туризма предложит правительству пересмотреть постановление о запрете на въезд в Украину для иностранцев и разрешить въезд туристам из стран "зеленой зоны".

Источник: ГАРТ в Facebook

Детали: Об этом представители агентства проинформировали участников акции протеста против закрытия въезда для иностранцев в Украину на месяц, которую туристическое сообщество провело под стенами Кабинета министров.

Отмечается, что агентство совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает проект постановления. В частности, предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой" зоны, прибывающих с туристической целью.

Изменения обещают вынести на ближайшее заседание правительства.