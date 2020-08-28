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КС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним

П'ятниця, 28 серпня 2020, 19:46

Конституційний суд 28 серпня визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.

Джерело: рішення 28 серпня

Деталі: Верховний Суд звернувся до КС з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції, положення окремих обмежень у зв’язку з пандемією.

Рішенням КСУ визнано такими, що не відповідають Конституції, положення:

– частин першої статті 29 закону № 294:

Установити, що у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

 третьої статті 29 закону № 294:

Обмеження, встановлене у частині першій цієї статті, застосовується також при нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення відповідно народним депутатам, суддям, суддям КСУ, членам ВРП, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам НБУ, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами.

Довідково: Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення цього рішення.

Нагадаємо: 28 серпня КС також визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

українська правда
Теми: Конституціясудзарплати


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