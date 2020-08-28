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КС признал ограничение зарплат чиновников во время карантина незаконным

Пятница, 28 августа 2020, 19:46

Конституционный суд 28 августа признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

Источник: решенее 28 августа

Детали: Верховный Суд обратился в КС с ходатайством признать не соответствующими Конституции положения отдельных ограничений в связи с пандемией.

Решением КСУ признаны не соответствующими Конституции положения:

- части первой статьи 29 Закона № 294:

Установить, что в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, установленный Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса, заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

 третьей статьи 29 закона № 294:

Ограничение, установленное в части первой настоящей статьи, применяется также при начислении заработной платы, судейского вознаграждения, денежного обеспечения в соответствии народным депутатам, судьям, судьям КСУ, членам ВРУ, членам Высшей квалификационной комиссии судей, прокуроров, работников, служебным и должностным лицам НБУ, а также другим должностным и служебным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами.

Представитель президента в КС Федор Вениславский заявил, что, по его мнению, КС принял обоснованное решение, поскольку Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего - судей.

Справка: Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия этого решения.

Напомним: 28 августа Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

украинская правда
Темы: Конституциясудзарплаты


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