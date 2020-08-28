КС признал ограничение зарплат чиновников во время карантина незаконным

Конституционный суд 28 августа признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

Источник: решение 28 августа

Детали: Верховный Суд обратился в КС с ходатайством признать не соответствующими Конституции положения отдельных ограничений в связи с пандемией.

Решением КСУ признаны не соответствующими Конституции положения:

- части первой статьи 29 Закона № 294:

Установить, что в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, установленный Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса, заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

третьей статьи 29 закона № 294:

Ограничение, установленное в части первой настоящей статьи, применяется также при начислении заработной платы, судейского вознаграждения, денежного обеспечения в соответствии народным депутатам, судьям, судьям КСУ, членам ВРУ, членам Высшей квалификационной комиссии судей, прокуроров, работников, служебным и должностным лицам НБУ, а также другим должностным и служебным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами.

Важно, что этим решение не отменяется норма, ограничивающая зарплату членов наблюдательного советов госпредприятий. Отменить ограничения по ним требовал МВФ. Но ограничения по наблюдательных советов записано в переходных положениях, а не в тех статьях, которые отменил КСУ.

Представитель президента в КС Федор Вениславский заявил, что, по его мнению, КС принял обоснованное решение, поскольку Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего - судей.

Справка: Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия этого решения.

Напомним: 28 августа Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.