Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним - джерело

П'ятниця, 28 серпня 2020, 18:02

Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в суді, "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "Визнано неконституційним".

Деталі: Національне антикорупційне бюро України не коментує цю інформацію, тому що не оприлюднено рішення і немає офіційної інформації.

"Українська правда" намагається отримати коментар пресслужби КС.

Теми: КСНАБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Саакашвілі у Грузії вже хочуть висунути на прем'єра

Пристайко анонсував "значний контракт на летальну зброю" з Британією

Для українців закрили популярну курортну країну

Лукашенко пригрозив Польщі та Литві: Ми їм покажемо, що таке санкції

Кличко про коронавірус у столиці: Таких жахливих цифр у нас ніколи не було

відеоНові Санжари дубль 2: розгнівані уманчани не пускали хасидів до могили цадика Нахмана

Усі новини...
КС
Нардепи з ОПЗЖ подали до КС три подання – про спецконфіскацію і декларування
КС візьметься за скаргу Дубінського і Ко на указ про призначення Ситника
У Зеленського пропонують окремий закон для російської та інших мов
Останні новини
18:02
КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним - джерело
17:58
"Мотор Січ" на Хмельниччині закрили через COVID-19 на карантин
17:58
Зеленський очікує зустрічі лідерів "нормандської четвірки" після зустрічі радників
17:44
Новий вирок Антикорсуду: на 4 роки посадили голову лісгоспу
17:43
Гривня на міжбанку стабільна
17:42
За порушення законів війни засуджено "групу Телєгіна"
17:31
фотоДружина Зеленського поскаржилася на фейки і показала кота
17:25
Зеленський пообіцяв ЄС "найближчим часом" ухвалити закони, яких вимагає Асоціація
17:24
Україна покращила позиції у рейтингу Ради Європи щодо протидії відмиванню грошей і тероризму
17:21
Обстріл автобуса на Харківщині: 14 затриманим оголосили підозру
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!