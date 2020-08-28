Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в суді, "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "Визнано неконституційним".

Деталі: Національне антикорупційне бюро України не коментує цю інформацію, тому що не оприлюднено рішення і немає офіційної інформації.

"Українська правда" намагається отримати коментар пресслужби КС.