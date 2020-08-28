Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в суді, "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "Визнано неконституційним".

Деталі: Національне антикорупційне бюро України не коментує цю інформацію, тому що не оприлюднено рішення і немає офіційної інформації.

Представник президента України в КС Федір Веніславський назвав очікуваним рішення КС щодо директора НАБУ Ситника.

Пряма мова: "По Ситнику також обгрунтоване рішення, оскільки у президента немає конституційних повноважень призначати директора НАБУ. Але більш детально коментувати подальший розвиток подій можна буде після аналізу тексту рішення".

UPD: КС оприлюднив своє рішення в п'ятницю ввечері.

Що передувало: У травні стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще пів сотні народних обранців просять Конституційний суд визнати призначення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника неконституційним.

У поданні нардепів йшлося про те, що питання про призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.