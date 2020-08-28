КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним - джерело
П'ятниця, 28 серпня 2020, 18:02
Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.
Джерело: поінформований співрозмовник УП в суді, "Інтерфакс-Україна".
Пряма мова: "Визнано неконституційним".
Деталі: Національне антикорупційне бюро України не коментує цю інформацію, тому що не оприлюднено рішення і немає офіційної інформації.
"Українська правда" намагається отримати коментар пресслужби КС.