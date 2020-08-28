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Військовий ЗСУ виявився колишнім бойовиком

П'ятниця, 28 серпня 2020, 20:38

Контррозвідники Служби безпеки виявили на Харківщині колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який зараз є діючим військовослужбовцем українських Збройних Сил.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Під час слідства встановлено, що мешканець Харківської області у липні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". На посаді стрільця у складі так званих "Спецназ ДНР" та "Батальон "Оплот" він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість. За це харків’янин отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 тисяч гривень.

У жовтні 2014 року бойовик за власною ініціативою вирішив припинити співробітництво з терористами та повернувся на Харківщину. Згодом він вступив до лав ЗСУ.

Наразі слідчі повідомили колишньому бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

Нагадаємо: Харківський прикордонник у минулому брав участь у НЗФ бойовиків.

Українська правда
Теми: Збройні силиДонбасвійнаокупаціяСБУ


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