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Военный ВСУ оказался бывшим боевиком

Пятница, 28 августа 2020, 20:38
Военный ВСУ оказался бывшим боевиком

Контрразведчики СБУ обнаружили на Харьковщине бывшего боевика террористической организации "ДНР", который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Во время следствия установлено, что житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР". В должности стрелка в составе так называемых "Спецназ ДНР" и "Батальон "Оплот" он исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5000 гривен.

В октябре 2014 года боевик по собственной инициативе решил прекратить сотрудничество с террористами и вернулся в Харьковскую область. Впоследствии он вступил в ряды ВСУ.

Сейчас следователи сообщили бывшему боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации).

Напомним: Харьковский пограничник в прошлом участвовал в НЗФ боевиков.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыДонбассвойнаоккупацияСБУ
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