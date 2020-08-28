Жіночі пісні проти ОМОНу: в Білорусі не вщухають протести

Увечері 28 серпня на центральну площу в Мінську прийшли дівчата, які стояли в ланцюгу солідарності і співали.

Джерело: tut.by

Деталі: Через деякий час, як вони взялися за руки і почали співати пісні, підійшов ОМОН і оточив жінок. На прохання беларусок відійти вони не реагували.

Правоохоронці постійно повторювали в гучномовець: "Не провокуйте на активні дії, які не змушуйте застосовувати фізичну силу і спецзасоби".

Через кілька хвилин силовики все ж дали дівчатам піти з площі Незалежності. Учасниці на прощання махали ОМОНівцям руками і букетами, скандуючи "Жыве Беларусь!".

Нагадаємо: Учора, 27 серпня, У Мінську затримали майже 200 людей.