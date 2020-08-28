Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Жіночі пісні проти ОМОНу: в Білорусі не вщухають протести

П'ятниця, 28 серпня 2020, 22:24
фото: tut.by

Увечері 28 серпня на центральну площу в Мінську прийшли дівчата, які стояли в ланцюгу солідарності і співали.

Джерело: tut.by

Деталі: Через деякий час, як вони взялися за руки і почали співати пісні, підійшов ОМОН і оточив жінок. На прохання беларусок відійти вони не реагували.

 
 

Правоохоронці постійно повторювали в гучномовець: "Не провокуйте на активні дії, які не змушуйте застосовувати фізичну силу і спецзасоби".

Через кілька хвилин силовики все ж дали дали дівчатам піти з площі Незалежності. Учасниці на прощання махали ОМОНівцям руками і букетами, скандуючи "Жыве Беларусь!".

Нагадаємо: Учора, 27 серпня, У Мінську затримали майже 200 людей.

Теми: Білорусьвиборимітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2

оновленоКС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним

КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

Саакашвілі у Грузії вже хочуть висунути на прем'єра

Пристайко анонсував "значний контракт на летальну зброю" з Британією

Для українців закрили популярну курортну країну

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про військову допомогу від РФ
Білоруси скаржаться, що преференції не працюють: на кордоні завернули групу громадян
Лукашенко пов'язав символіку протестів з Гітлером
Останні новини
22:24
фото, відеоЖіночі пісні проти ОМОНу: в Білорусі не вщухають протести
22:02
США до річниці Іловайська закликали Росію забратися з Донбасу
21:40
відеоАваков пообіцяв оприлюднити "нові реальні" докази невинуватості Марківа
21:19
Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2
20:55
Молдова відкрила кордони для іноземців, але не громадян України
20:38
відеоВійськовий ЗСУ виявився колишнім бойовиком
20:24
Новини економіки: повторний локдаун, скасування рейсів МАУ, закриття справи "Роттердам+"
20:08
КС оприлюднив рішення щодо Ситника: Порошенко перевищив повноваження
20:04
Novus отримав $100 млн кредиту від ЄБРР
19:46
оновленоКС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним
Усі новини...