Женские песни против ОМОНа: в Беларуси не стихают протесты
Пятница, 28 августа 2020, 22:24
Вечером 28 августа на центральную площадь в Минске пришли девушки, которые стояли в цепи солидарности и пели.
Источник: tut.by
Детали: Через некоторое время, как они взялись за руки и начали петь песни, подошел ОМОН и окружил женщин. На просьбы беларусок отойти они не реагировали.
Правоохранители постоянно повторяли в громкоговоритель: "Не провоцируйте на активные действия, не вынуждайте применять физическую силу и спецсредства".
Спустя несколько минут силовики все же дали девушкам уйти с площади Независимости. Участницы на прощание махали ОМОНовцам руками и букетами, скандируя "Жыве Беларусь!".
Напомним: Вчера, 27 августа, в Минске задержали около 200 человек.