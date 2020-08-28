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Женские песни против ОМОНа: в Беларуси не стихают протесты

Пятница, 28 августа 2020, 22:24
фото: tut.by

Вечером 28 августа на центральную площадь в Минске пришли девушки, которые стояли в цепи солидарности и пели.

Источник: tut.by

Детали: Через некоторое время, как они взялись за руки и начали петь песни, подошел ОМОН и окружил женщин. На просьбы беларусок отойти они не реагировали.

 

 

Правоохранители постоянно повторяли в громкоговоритель: "Не провоцируйте на активные действия, не вынуждайте применять физическую силу и спецсредства".

Спустя несколько минут силовики все же дали девушкам уйти с площади Независимости. Участницы на прощание махали ОМОНовцам руками и букетами, скандируя "Жыве Беларусь!".

Напомним: Вчера, 27 августа, в Минске задержали около 200 человек.

Темы: Беларусьвиборымитинги


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