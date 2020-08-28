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Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль

Пятница, 28 августа 2020, 22:48

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос сообщил в соцсетях, что ему подожгли автомобиль.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь Лерос: "Мне подожгли машину".

Детали Нардеп также опубликовал видео. Других подробностей политик не сообщает.

Сейчас ГСЧС и полиция Киевской области не сообщают об инциденте.

Предыстория: 

  • В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
  • Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая написала, что за поджогом машины могут стоять фигуранты расследований, и напомнила, что Андрей Портнов публиковал персональные данные водителя авто.
  • Редакция обнародовала видео, на котором виден момент поджога автомобиля редакции.

Украинская правда
Темы: Слуга народаГео Лерос


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