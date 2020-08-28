Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос сообщил в соцсетях, что ему подожгли автомобиль.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь Лерос: "Мне подожгли машину".

Детали Нардеп также опубликовал видео. Других подробностей политик не сообщает.

Сейчас ГСЧС и полиция Киевской области не сообщают об инциденте.

Предыстория: