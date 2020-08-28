Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль
Пятница, 28 августа 2020, 22:48
Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос сообщил в соцсетях, что ему подожгли автомобиль.
Источник: Лерос в Facebook
Прямая речь Лерос: "Мне подожгли машину".
Детали Нардеп также опубликовал видео. Других подробностей политик не сообщает.
Сейчас ГСЧС и полиция Киевской области не сообщают об инциденте.
Предыстория:
- В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
- Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая написала, что за поджогом машины могут стоять фигуранты расследований, и напомнила, что Андрей Портнов публиковал персональные данные водителя авто.
- Редакция обнародовала видео, на котором виден момент поджога автомобиля редакции.
Украинская правда