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Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль

Пятница, 28 августа 2020, 22:48
Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль
фото: гео лерос

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос сообщил в соцсетях, что ему подожгли автомобиль.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь Лерос: "Мне подожгли машину...

Свидетели говорят, что хлопок был слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь".

Детали Нардеп также опубликовал видео и фото.

На данный момент ГСЧС и полиция Киевской области не сообщают об инциденте.

Осторожно, нецензурная речь!

 

Напомним: Лерос - нардеп "Слуги народа", раньше был советником Владимира Зеленского, однако активно критикует работу Офиса президента.

В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаГео Лерос
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