Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос сообщил в соцсетях, что ему подожгли автомобиль.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь Лерос: "Мне подожгли машину...

Свидетели говорят, что хлопок был слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь".

Детали Нардеп также опубликовал видео и фото.

На данный момент ГСЧС и полиция Киевской области не сообщают об инциденте.

Осторожно, нецензурная речь!

Напомним: Лерос - нардеп "Слуги народа", раньше был советником Владимира Зеленского, однако активно критикует работу Офиса президента.

В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.