Поліція почала розслідувати знищення авто нардепа від "Слуги народу"

Поліція Києва встановлює причини загорання автівки народного депутата Гео Лерос.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва. Лерос у Facebook

Дослівно: "Правоохоронці встановлюють причини загорання автівки народного депутата на столичному Печерську

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у провулку Лабораторному сталося займання автомобіля "Мерседес". На місце події негайно прибули співробітники ДСНС та слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Рятувальники погасили пожежу, внаслідок якої знищено транспортний засіб, який належить народному депутату України. Правоохоронці проводять огляд місця події,вивчають записи з камер відеонагляду та спілкуються зі свідками та очевидцями для встановлення причини загорання автівки".

Пряма мова Лерос: "Мені підпалили машину.

Свідки кажуть, що хлопок було чути в квартирі 14 поверху. Сумнівів вже немає, це був підпал. Хто б це не зробив, я вас знайду, ви рано радієте".

Нагадаємо: Лерос - нардеп "Слуги народу", раніше був радником Володимира Зеленського, проте активно критикує роботу Офісу президента.

В березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.

У ніч на 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.