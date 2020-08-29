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Полиция начала расследовать уничтожение авто нардепа от "Слуги народа"

Суббота, 29 августа 2020, 06:18
Полиция начала расследовать уничтожение авто нардепа от Слуги народа
ФОТО: ГЕО ЛЕРОС

Полиция Киева устанавливает причины возгорания автомобиля народного депутата Гео Лерос.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева. Лерос в Facebook

Дословно: "Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске

В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес". На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ДСНС и следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

Спасатели потушили пожар, в результате которого уничтожено транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания машины".

 
 

Напомним: Лерос - нардеп "Слуги народа", раньше был советником Владимира Зеленского, однако активно критикует работу Офиса президента.

В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияСлуга народа
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