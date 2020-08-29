Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: Обстрілів з боку противника не зафіксовано

Субота, 29 серпня 2020, 07:15

Минулої доби на Донбасі обстрілів з боку формувань Росії не зафіксовано. 

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші захисники продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції".

Теми: ООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2

оновленоКС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним

КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

Саакашвілі у Грузії вже хочуть висунути на прем'єра

Пристайко анонсував "значний контракт на летальну зброю" з Британією

Для українців закрили популярну курортну країну

Усі новини...
ООС
Розвідка: Бойовики на Донбасі несуть небойові втрати і під час перемир’я
Найманці РФ 1 раз порушили "тишу" із гранатометів – ООС
За минулу добу на Донбасі задокументовано одне порушення режиму "тиші"
Останні новини
07:15
ООС: Обстрілів з боку противника не зафіксовано
06:18
ФотоПоліція почала розслідувати знищення авто нардепа від "Слуги народу"
05:07
У Мінську затримали ще одного члена Координаційної ради
03:33
Україна вже на 26-му місці в світі по кількості випадків коронавірусу
01:40
В Рівненській області з початку пандемії коронавірус діагностували у 9000 людей
00:45
COVID-19 у Чернівецькій області: За останні два тижні кількість хворих дітей зросла утричі
23:54
Підозрюваного в підпалі авто "Схем" арештували на 2 місяці із заставою
23:36
НАБУ: Рішення КСУ щодо Ситника є політично вмотивованим
22:48
фото, відео, оновленоГео Лерос заявив, що йому підпалили автівку
22:24
фото, відеоЖіночі пісні проти ОМОНу: в Білорусі не вщухають протести
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!