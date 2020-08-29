ООС: Обстрілів з боку противника не зафіксовано

Минулої доби на Донбасі обстрілів з боку формувань Росії не зафіксовано.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші захисники продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції".