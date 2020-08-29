ООС: Обстрелов со стороны противника не зафиксировано
Суббота, 29 августа 2020, 07:15
За прошедшие сутки на Донбассе обстрелов со стороны формирований России не зафиксировано.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции".