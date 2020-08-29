ООС: Обстрелов со стороны противника не зафиксировано

За прошедшие сутки на Донбассе обстрелов со стороны формирований России не зафиксировано.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции".