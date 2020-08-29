Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: Обстрелов со стороны противника не зафиксировано

Суббота, 29 августа 2020, 07:15

За прошедшие сутки на Донбассе обстрелов со стороны формирований России не зафиксировано.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции".

Темы: ООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 28 августа: КС и Сытник, Новые Санжары 2

обновленоКС признал ограничение зарплат чиновников во время карантина незаконным

КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

Саакашвили в Грузии уже хотят выдвинуть на премьера

Пристайко анонсировал "крупный контракт на летальное оружие" с Британией

Для украинцев закрыли популярную курортную страну

Все новости...
ООС
Разведка: Боевики на Донбассе несут небоевые потери и во время перемирия
Наемники РФ 1 раз нарушили "тишину" из гранатометов – ООС
За минувшие сутки на Донбассе задокументировано одно нарушение режима "тишины"
Последние новости
07:15
ООС: Обстрелов со стороны противника не зафиксировано
06:18
ФотоПолиция начала расследовать уничтожение авто нардепа от "Слуги народа"
05:07
В Минске задержали члена Координационного совета
03:33
Украина уже на 26-м месте в мире по количеству случаев коронавируса
01:40
В Ровенской области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 9000 человек
00:45
COVID-19 в Черновицкой области: За последние две недели количество больных детей выросло втрое
23:54
Подозреваемого в поджоге авто "Схем" арестовали на 2 месяца с залогом
23:36
НАБУ: Решение КСУ по Сытнику является политически мотивированным
22:48
фото, видео, обновленоГео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль
22:24
фото, видеоЖенские песни против ОМОНа: в Беларуси не стихают протесты
Все новости...