Тихановська: Якщо знадобиться посередництво, бачимо Росію учасником
Основна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявляє, що в разі міжнародного посередництва у переговорах щодо ситуації в країні опозиція бачить Росію учасником цього процесу.
Джерело: коментар Тихановської Euronews
Пряма мова: "Оскільки це криза всередині країни, і вона не спрямована проти будь-якої держави, то ми беремо на себе відповідальність у вирішенні цієї кризи шляхом переговорів всередині країни.
Але якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, ми, звичайно ж, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу.
Росія – це країна, з якою ми дружимо, з якою у нас тісні взаємини".
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Передісторія:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
- Разом з тим, Росія вважає вибори в Білорусі легітимними.