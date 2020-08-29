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Тихановська: Якщо знадобиться посередництво, бачимо Росію учасником

Субота, 29 серпня 2020, 12:28

Основна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявляє, що в разі міжнародного посередництва у переговорах щодо ситуації в країні опозиція бачить Росію учасником цього процесу.

Джерело: коментар Тихановської Euronews

Пряма мова: "Оскільки це криза всередині країни, і вона не спрямована проти будь-якої держави, то ми беремо на себе відповідальність у вирішенні цієї кризи шляхом переговорів всередині країни.

Але якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, ми, звичайно ж, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу.

Росія – це країна, з якою ми дружимо, з якою у нас тісні взаємини".

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Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
  • Разом з тим, Росія вважає вибори в Білорусі легітимними

Теми: БілорусьвибориРосія


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