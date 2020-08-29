Тихановская: Если надобится посредничество, видим Россию участником

Основная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявляет, что в случае международного посредничества в переговорах о ситуации в стране оппозиция видит Россию участником этого процесса.

Источник: комментарий Тихановской Euronews

Прямая речь: "Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны.

Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса.

Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения".

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