Тихановская: Если надобится посредничество, видим Россию участником
Основная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявляет, что в случае международного посредничества в переговорах о ситуации в стране оппозиция видит Россию участником этого процесса.
Источник: комментарий Тихановской Euronews
Прямая речь: "Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны.
Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса.
Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения".
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Предыстория:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
- В то же время, Россия считает выборы в Беларуси легитимными.