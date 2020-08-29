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Тихановская: Если надобится посредничество, видим Россию участником

Суббота, 29 августа 2020, 12:28
Тихановская: Если надобится посредничество, видим Россию участником

Основная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявляет, что в случае международного посредничества в переговорах о ситуации в стране оппозиция видит Россию участником этого процесса.

Источник: комментарий Тихановской Euronews

Прямая речь: "Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны.

Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса.

Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения".

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Предыстория:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. 
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • В то же время, Россия считает выборы в Беларуси легитимными

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Темы: БеларусьвиборыРосcия
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