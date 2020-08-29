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Війна на Донбасі: у штабі розповіли про обстріл на Донеччині

Субота, 29 серпня 2020, 20:13

У суботу, 29 серпня, бойовики здійснили обстріл поблизу Зайцевого на Донеччині.

Джерело: зведення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку поточної доби, 29 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Водночас, поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки".

Деталі: З огляду на провокативну стрілянину бойовиків та облаштування позицій окупантами, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

У штабі додали, що українські сапери за останню добу розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 145 знайдених вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Українська правда
Теми: війнаДонбасООСЗбройні силиДонецька область


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