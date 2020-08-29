Война на Донбассе: в штабе рассказали об обстреле на Донетчине

Источник: сводка штаба ООС в Facebook

Дословно: "С начала текущих суток, 29 августа, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. В то же время, вблизи Зайцево задокументировано вражескую огневую провокацию из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное с временно оккупированной Ужовки".

Детали: Учитывая провокационную стрельбу боевиков и обустройство позиций оккупантами, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В штабе добавили, что украинские саперы за последние сутки разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 145 найденных взрывоопасных предметов. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.