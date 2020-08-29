Коронавірус у Криму й ОРДЛО: у МОЗ розповіли про співпрацю зі спецслужбами

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що МОЗ отримує від спецслужб дані про реальну картину стосовно спалахів Covid-19 та статистики захворюваності на окупованих територіях України.

Джерело: інтерв'ю Степанова для Радіо Свобода

Деталі: МОЗ не може довіряти статистиці, яку оприлюднює окупаційна влада ОРДЛО та Криму, оскільки вона не відповідає реальній епідеміологічній ситуації.

При цьому українська влада приймає рішення про послаблення або посилення контролю на пунктах пропуску на межі з окупованими територіями враховуючи дані про реальну кількість хворих. Таку інформацію відомству надає розвідка.

Пряма мова: "Ми використовуємо різні джерела інформації щодо реальної кількості хворих там (на окупованих територіях - УП). В тому числі ми використовуємо (дані)… В нас же є відповідні спецслужби, які нам доводять ту чи іншу інформацію: яка кількість хворих, спалахи, що там відбувається".

Нагадаємо: 26 серпня Кабмін ухвалив рішення скасувати обмеження на адмінкордоні з окупованим Кримом, який запровадили на початку серпня через пандемію коронавірусу.